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Российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Клещеевки

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Российские системы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
Российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Клещеевки
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о перехвате трёх ракет HARM и восьми реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю сбили Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины.

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