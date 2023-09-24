Российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Клещеевки

Российские системы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о перехвате трёх ракет HARM и восьми реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю сбили Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины.