Российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Клещеевки
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается о перехвате трёх ракет HARM и восьми реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю сбили Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины.