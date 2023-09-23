Истребители ВКС России сбили за неделю Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВСУ

Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю сбили Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолёты: Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские беспилотники поразили истребитель МиГ-29 украинской армии на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины.

Ранее стало известно, что ВС России с 17 по 23 сентября нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники и бронетанковой техники украинской армии.