Места хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ поражены в результате удара ВС РФ, сообщили в Минобороны. Также в ДНР поражено четыре пункта управления бригад ВСУ и уничтожено два склада боеприпасов. Кроме того, средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и подавили 27 украинских БПЛА.

В ночь на 18 сентября российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сводке МО РФ.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах. Также поражено четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 100-й и 112-й бригад территориальной обороны возле Торского, Серебрянки и Авдеевки (ДНР).

Вдобавок уничтожены склады боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Авдеевки и Пречистовки (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено и подавлено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Накануне в ведомстве сообщали о нанесении ракетного удара по цехам Харьковского бронетанкового завода, на мощностях которого производился ремонт и восстановление техники ВСУ.

Ситуация на линии фронта

На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражено шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Весёлое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР).

Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады возле населённого пункта Вербовое (Запорожская область).

Уничтожены до 55 бойцов украинской армии, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны неподалёку от населённых пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Потери противника составили более 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-20.

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На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника 14, 30, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новосёловское, Артёмовка (ЛНР). Уничтожены до 20 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 80 бойцов ВСУ, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.