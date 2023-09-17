«Осуществлялся ремонт и восстановление техники ВСУ»: в МО РФ заявили об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу

Российские войска нанесли ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода, на мощностях которого производился ремонт и восстановление техники ВСУ. Как заявили в Минобороны РФ, наряду с этим поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. Тем временем на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ.

В Минобороны России опубликовали сводку о ходе специальной военной операции на Украине.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 114 районах. Также поражено несколько объектов, среди которых Харьковский бронетанковый завод.

«В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 28 беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Химик и Марьинка (ДНР).

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За сутки противник потерял до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Запорожском направлении благодаря действиям российских войск, ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

Кроме того, в районах н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ. В ходе боевых действий противник потерял до 140 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.

Наряду с этим в районе Новоданиловки (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении благодаря действиям группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 21, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах н. п. Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

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Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР) и 108-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Воскресенка (ДНР). Противник потерял до 170 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки «Запад» поражена живая сила и техника 32-й и 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах н. п. Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область). Уничтожены до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777. Кроме того, в районах н. п. Песчаное и Петропавловка (Харьковская область) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении за сутки противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, также был поражён пункт управления беспилотниками в районе Днепровского.