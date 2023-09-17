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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Днепровского

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На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, а также пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Днепровское.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Днепровского
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области», — говорится в заявлении.

Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.

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