ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Днепровского

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, а также пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Днепровское.

Об этом заявили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области», — говорится в заявлении.

Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.