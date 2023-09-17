МО: ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Химик и Марьинка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Потери противника составили до 180 военных убитыми и ранеными.
Ранее военкор RT Филипп Прокудин показал, как сапёры ОБТФ «Каскад» готовятся встретить ВСУ на танкоопасных направлениях.