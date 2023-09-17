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МО: ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил

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ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.
МО: ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Химик и Марьинка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Потери противника составили до 180 военных убитыми и ранеными.

Ранее военкор RT Филипп Прокудин показал, как сапёры ОБТФ «Каскад» готовятся встретить ВСУ на танкоопасных направлениях.

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