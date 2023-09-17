Spiegel: ВСУ не могут справиться с российскими минными полями

Украинские военные заявляют, что им не удаётся справиться с российскими минными полями, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ.

«У нас ещё нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. — RT) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь всё заминировано», — сказал один из украинских военнослужащих.

По словам бойцов ВСУ, из-за мин контрнаступление превратилось в «три месяца ада».

Издание отмечает, что армия Украины несёт большие потери в технике и живой силе.

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.