Spiegel: ВСУ не могут справиться с российскими минными полями
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- © Andrii Marienko
«У нас ещё нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. — RT) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь всё заминировано», — сказал один из украинских военнослужащих.
По словам бойцов ВСУ, из-за мин контрнаступление превратилось в «три месяца ада».
Издание отмечает, что армия Украины несёт большие потери в технике и живой силе.
Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.