WSJ: из-за распутицы Украине необходимо перейти к удержанию позиций

К концу октября Украине необходимо остановить наступательные действия и перейти к обороне позиций из-за приближения распутицы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на западного военного представителя.

«Примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций», — говорится в материале.

Отмечается, что это связано с ухудшением погоды, которое приведёт к размыванию дорог.

Данные условия снизят манёвренность войск и уменьшат возможности применять бронетехнику.

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.