Узнать больше

WSJ: из-за распутицы Украине необходимо перейти к удержанию позиций

Короткая ссылка
К концу октября Украине необходимо остановить наступательные действия и перейти к обороне позиций из-за приближения распутицы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на западного военного представителя.
WSJ: из-за распутицы Украине необходимо перейти к удержанию позиций
  • AP
  • © Libkos

«Примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций», — говорится в материале.

Отмечается, что это связано с ухудшением погоды, которое приведёт к размыванию дорог.

Данные условия снизят манёвренность войск и уменьшат возможности применять бронетехнику.

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить