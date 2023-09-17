WSJ: из-за распутицы Украине необходимо перейти к удержанию позиций
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«Примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций», — говорится в материале.
Отмечается, что это связано с ухудшением погоды, которое приведёт к размыванию дорог.
Данные условия снизят манёвренность войск и уменьшат возможности применять бронетехнику.
Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.