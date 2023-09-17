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ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода

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В районе Харькова российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода, на котором осуществлялся ремонт техники ВСУ.
ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода
  • AP

«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на данном заводе ремонтировали и восстанавливали технику ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников сообщил о ракетном ударе по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу.

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