ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода

В районе Харькова российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода, на котором осуществлялся ремонт техники ВСУ.

«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на данном заводе ремонтировали и восстанавливали технику ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников сообщил о ракетном ударе по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу.