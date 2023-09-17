ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода
- AP
«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что на данном заводе ремонтировали и восстанавливали технику ВСУ.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников сообщил о ракетном ударе по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу.