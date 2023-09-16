Танковый завод в Харькове попал под ракетный удар
«Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилёты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — заявил он РИА Новости.
Лебедев добавил, что в городе, по словам харьковчан, после взрывов была слышна вторичная детонация.
Кроме того, харьковские подпольщики фиксировали передвижение техники ВСУ и результаты ударов.
Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
Также сообщалось, что в Херсоне и Харьковской области прозвучали взрывы.