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Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили и подавили 27 украинских БПЛА

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Средства ПВО за сутки уничтожили и подавили 27 украинских беспилотников.
Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили и подавили 27 украинских БПЛА
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Минобороны.

«Уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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