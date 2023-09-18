Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили и подавили 27 украинских БПЛА

Средства ПВО за сутки уничтожили и подавили 27 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Минобороны.

«Уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.