Российские войска в ходе спецоперации уничтожили ЗРК британского производства Stormer HVM. Об этом заявили в Минобороны РФ. Помимо этого, ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в Херсонской области и склады боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области.

Зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM, два танка, три автомобиля, а также до 145 украинских военнослужащих уничтожены подразделениями российской группировки войск на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В марте аналогичная боевая машина противника была уничтожена барражирующим боеприпасом типа «Ланцет» на Донецком направлении. Наряду с этим на прошлой неделе в зоне СВО было подбито два британских танка Challenger 2.

Также благодаря ударам авиации, огню артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область).

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы: М119 производства США, а также «Мста-Б» и Д-20.

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Также в МО РФ указали, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ возле Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки (ДНР). За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны вблизи Новомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область). При этом возле Водяного (ДНР) ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери ВСУ составили до 160 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее н. п. Червоная Диброва (ЛНР). ВСУ потеряли до 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника ВСУ возле н. п. Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное (Харьковская область). Потери противника составили до 80 человек, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

К тому же в районе Табаевки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, возле Берислава (Херсонская область) — пункт управления украинскими беспилотниками, вблизи Трудового (Запорожская область) — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, неподалёку от Дылеевки (ДНР) — склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Серебрянка (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.