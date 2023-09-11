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МО: ВС России на Донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ

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Российские военные на Донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ.
МО: ВС России на Донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 200 бойцов убитыми и ранеными.

Ранее Министерство обороны России показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Западного военного округа по командному пункту украинской армии в ходе СВО.

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