Минобороны показало пуск крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ

Министерство обороны России показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Западного военного округа по командному пункту украинской армии в ходе СВО.

Об этом пишет РИА Новости.

На видеокадрах видно, как ракета по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию.

Отмечается, что цель, которую предстояло поразить, является хорошо замаскированным командным пунктом.

В него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ, сказано в материале.

1 сентября Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по объектам украинской армии.