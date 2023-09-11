Минобороны: в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Российские войска в Херсонской области уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Пункт управления уничтожен в районе Берислава.

Ранее сообщалось, что ВСУ утром 9 сентября сбросили три снаряда с беспилотников в населённом пункте Днепряны Херсонской области.