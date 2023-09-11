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Минобороны: в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

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Российские войска в Херсонской области уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.
Минобороны: в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Пункт управления уничтожен в районе Берислава.

Ранее сообщалось, что ВСУ утром 9 сентября сбросили три снаряда с беспилотников в населённом пункте Днепряны Херсонской области.

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