ВСУ сбросили три снаряда с БПЛА в Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром сбросили три снаряда с беспилотных летательных аппаратов в населённом пункте Днепряны Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«На территории посёлка было сброшено три боезаряда», — говорится в сообщении.

Утверждается, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали беспилотниками село Масловка в Херсонской области, в результате чего получил ранение мирный житель.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ выпустили 88 снарядов по 11 населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.