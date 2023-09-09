ВСУ сбросили три снаряда с БПЛА в Херсонской области
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Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
«На территории посёлка было сброшено три боезаряда», — говорится в сообщении.
Утверждается, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали беспилотниками село Масловка в Херсонской области, в результате чего получил ранение мирный житель.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ выпустили 88 снарядов по 11 населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.