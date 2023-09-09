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ВСУ сбросили три снаряда с БПЛА в Херсонской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром сбросили три снаряда с беспилотных летательных аппаратов в населённом пункте Днепряны Херсонской области.
ВСУ сбросили три снаряда с БПЛА в Херсонской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«На территории посёлка было сброшено три боезаряда», — говорится в сообщении.

Утверждается, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали беспилотниками село Масловка в Херсонской области, в результате чего получил ранение мирный житель.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ выпустили 88 снарядов по 11 населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.

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