Один человек ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
«Сегодня, 2 сентября, около 07:30 боевики украинских вооружённых формирований атаковали дронами село Масловка... Ранен мирный житель. Ему оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В результате атаки повреждён дом на Степной улице, 34. Также повреждения получил газопровод, который уже починили.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами.