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Один человек ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Херсонской области

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Украинские военные атаковали беспилотниками село Масловка в Херсонской области, в результате чего получил ранение мирный житель.
Один человек ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Сегодня, 2 сентября, около 07:30 боевики украинских вооружённых формирований атаковали дронами село Масловка... Ранен мирный житель. Ему оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждён дом на Степной улице, 34. Также повреждения получил газопровод, который уже починили.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами.

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