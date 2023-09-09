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ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 88 снарядов по 11 населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.
ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Так, например, под обстрел попали населённые пункты Каховка, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка, Корсунка и другие.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия в боях на Купянском направлении фронта за сутки потеряла порядка 100 военнослужащих.

Также Минобороны России заявило, что российские бойцы сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.

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