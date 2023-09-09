ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Так, например, под обстрел попали населённые пункты Каховка, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка, Корсунка и другие.
«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинская армия в боях на Купянском направлении фронта за сутки потеряла порядка 100 военнослужащих.
Также Минобороны России заявило, что российские бойцы сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.