ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 88 снарядов по 11 населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Так, например, под обстрел попали населённые пункты Каховка, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка, Корсунка и другие.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия в боях на Купянском направлении фронта за сутки потеряла порядка 100 военнослужащих.

Также Минобороны России заявило, что российские бойцы сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.