Отразили четыре атаки ВСУ: в МО заявили об отсутствии изменений в тактическом положении ВС РФ на Запорожском направлении

Тактическое положение российских войск на Запорожском направлении СВО не изменилось, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения ВС РФ при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в секторе. Ещё десять попыток наступления ВСУ отбито на Донецком направлении. Кроме того, ВКС РФ успешно нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

В Минобороны России заявили, что тактическое положение российских войск на Запорожском направлении не изменилось.

«Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет», — подчеркнули в МО.

В общей сложности за сутки в этом секторе уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

По данным оборонного ведомства, на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка (ДНР).

Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр»

Кроме того, в районе Артёмовска (ДНР) поражены скопления живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. Как уточнили в МО, в ходе боёв на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотниками.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новодонецкое (ДНР).

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в районах н. п. Урожайное и Новодонецкое (ДНР). Противник потерял на этом направлении свыше 180 военнослужащих ВСУ, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20.

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На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активной обороны улучшили тактическое положение в районе н. п. Свердловка (ЛНР). Кроме того, в районе н. п. Сергеевка (ЛНР) отражено две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За сутки противник потерял до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

По данным МО, в результате уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии противник потерял до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Также в оборонном ведомстве заявили, что ВКС России ночью 6 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, объект поражён, цель удара была достигнута.

Между тем авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 103 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Наряду с этим уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотников.