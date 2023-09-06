МО: ВКС России ночью нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», — говорится в сообщении.
Объект был поражён, цель достигнута.
Ранее военкор RT Александр Яремчук показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.