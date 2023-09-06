МО: ВКС России ночью нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

ВКС России ночью нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп украинской армии.

Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», — говорится в сообщении.

Объект был поражён, цель достигнута.

Ранее военкор RT Александр Яремчук показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.