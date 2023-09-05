Узнать больше

Военкор RT показал кадры боя российских операторов ПТУР против ВСУ под Соледаром

Короткая ссылка
Военкор RT Александр Яремчук показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.

Отмечается, что украинские военные планировали выбить бойцов бригады «Волки» с занятых высот.

«Головной танк колонны почти сразу получил ракетой в борт и встал на месте, движение вперёд пришлось прекратить и БМП», — говорится в заявлении.

Также два танка на расстоянии пары километров пытались подавить расчёт ПТУР.

«Один из них получил удар в лоб и начал гореть, а второй скрылся на исходной позиции. В итоге атака ВСУ захлебнулась, пехоте пришлось отступить», — отмечается в тексте.

В июле штурмовик из казачьего добровольческого штурмового батальона «Скиф» в составе бригады «Терек» рассказал RT, что Соледар и Артёмовск для ВСУ являются ритуальными направлениями, имеют чуть ли не религиозный смысл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить