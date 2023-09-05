Военкор RT показал кадры боя российских операторов ПТУР против ВСУ под Соледаром

Военкор RT Александр Яремчук показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.

Отмечается, что украинские военные планировали выбить бойцов бригады «Волки» с занятых высот.

«Головной танк колонны почти сразу получил ракетой в борт и встал на месте, движение вперёд пришлось прекратить и БМП», — говорится в заявлении.

Также два танка на расстоянии пары километров пытались подавить расчёт ПТУР.

«Один из них получил удар в лоб и начал гореть, а второй скрылся на исходной позиции. В итоге атака ВСУ захлебнулась, пехоте пришлось отступить», — отмечается в тексте.

В июле штурмовик из казачьего добровольческого штурмового батальона «Скиф» в составе бригады «Терек» рассказал RT, что Соледар и Артёмовск для ВСУ являются ритуальными направлениями, имеют чуть ли не религиозный смысл.