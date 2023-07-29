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Штурмовик батальона «Скиф»: Соледар и Артёмовск для ВСУ являются ритуальными направлениями

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Штурмовик из казачьего добровольческого штурмового батальона «Скиф» в составе бригады «Терек» рассказал RT, что Соледар и Артёмовск для ВСУ являются ритуальными направлениями, имеют чуть ли не религиозный смысл.
Штурмовик батальона «Скиф»: Соледар и Артёмовск для ВСУ являются ритуальными направлениями
  • РИА Новости

Сейчас батальон днём и ночью сдерживает наступление ВСУ на Соледарском направлении.

В группе находятся в основном опытные военные, которые прошли разные горячие точки мира, а также добровольцы Донбасса. Их база находится в 5—7 км от линии соприкосновения.

Военный рассказал военкору RT Станиславу Обищенко, что украинские войска постоянно пытаются здесь атаковать. Например, накануне оператором БПЛА была зафиксирована техника ВСУ, после корректировки огня она была уничтожена со второго попадания.

«Сколько они здесь оставляют своих и сколько сюда они вваливают всего — несоизмеримо. С другой стороны, чувствуется, что уже захлёбываются».

По данным RT, украинские войска за 53 дня наступления не смогли продвинуться дальше серых зон, они отошли от рубежей атаки примерно на 5 км и вместо выхода к Азовскому морю завязли в позиционных боях.

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