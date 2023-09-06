МО России: изменений в тактическом положении ВС на Запорожском направлении нет
- РИА Новости
«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сказали в военном ведомстве.
В Минобороны также сообщили, что ВС России отразили четыре атаки противника в районах Вербовое и Работино при поддержке авиации, артиллерии и ТОС в регионе.
Российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка в ЛНР.
Ночью ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп украинской армии.