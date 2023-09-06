ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка Луганской Народной Республики», — отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.