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ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР

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В Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка в ЛНР.
ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка Луганской Народной Республики», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.

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