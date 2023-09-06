ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР

В Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка в ЛНР.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка Луганской Народной Республики», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.