В районе Орехова: российские войска поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ

Передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ поражён российскими военными в районе Орехова (Запорожская область). Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области, а также складов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР. Кроме того, средствами ПВО сбито 23 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В районе города Орехова Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Также указывается, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых Сил РФ в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.

Вдобавок уничтожен склад боеприпасов ВСУ возле Голоскова (Хмельницкая область), склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи Торецка и Новомихайловки (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее утром, 19 августа, в Минобороны РФ сообщали, что президент России провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Как указывали в Кремле, глава государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлениями, других высших офицеров группировки.

Ситуация на линии боесоприкосновения

Также в сводке Минобороны РФ указывается, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР) и Синьковка, а также урочища Манькова (Харьковская область).

Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.

Наряду с этим Минобороны России показало кадры боевой работы связистов Западного военного округа на Купянском направлении.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ возле населённых пунктов Андреевка, Весёлое, Красногоровка и Невельское (ДНР). Потери ВСУ составили до 400 боевиков убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы ВСУ вблизи Урожайного (ДНР). Также была пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп у Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

Потери украинских войск на данном направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область).

Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино (ЛНР). Уничтожены более 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и орудие «Мста-Б».