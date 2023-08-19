ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.

«Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — заявили в Минобороны России.

Ранее на левом берегу Днепра подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек.

В ходе операции были захвачены десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Также российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работино в Запорожской области.