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ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — заявили в Минобороны России.

Ранее на левом берегу Днепра подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек.

В ходе операции были захвачены десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Также российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работино в Запорожской области.

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