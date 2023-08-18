Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ закрепиться в северной части Работино

Российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работино в Запорожской области.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ регулярно предпринимают попытки зайти внутрь населённого пункта живой силой без тяжёлой техники.

«С утра опять попёрли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остаётся под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить», — поделился Рогов в интервью РИА Новости.

15 августа Минобороны России заявило о пресечении трёх атак украинских войск в районе села Работино на Запорожском направлении фронта.