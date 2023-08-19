На левом берегу Днепра ВС России разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек

На левом берегу Днепра подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группе, в числе которой в основном были наёмники, дали выйти на берег и навели артиллерию на разгружающиеся лодки.

«Артиллеристы осуществили комбинированное объёмное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены», — отметили в Минобороны России.

В ходе операции были захвачены десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Ранее российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работино в Запорожской области.