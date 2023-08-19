Узнать больше

На левом берегу Днепра ВС России разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек

Короткая ссылка
На левом берегу Днепра подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек, сообщили в Минобороны России.
На левом берегу Днепра ВС России разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек
  • РИА Новости

По данным ведомства, группе, в числе которой в основном были наёмники, дали выйти на берег и навели артиллерию на разгружающиеся лодки. 

«Артиллеристы осуществили комбинированное объёмное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены», — отметили в Минобороны России.

В ходе операции были захвачены десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Ранее российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работино в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить