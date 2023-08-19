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РИА Новости: удар по Чернигову поразил место сбора экспертов ВСУ по дронам

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Удар российских военных по Чернигову пришёлся на место сбора экспертов Вооружённых сил Украины по боевым дронам.
РИА Новости: удар по Чернигову поразил место сбора экспертов ВСУ по дронам
  • AP
  • © Bram Janssen

«В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что в месте удара проходило мероприятие, замаскированное под фестиваль «Свирепые птички».

«Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде», — говорится в сообщении закрытой рассылки для участников и в приглашении, которое приводит агентство.

Ранее Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила о взрывах в Чернигове.

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