РИА Новости: удар по Чернигову поразил место сбора экспертов ВСУ по дронам

Удар российских военных по Чернигову пришёлся на место сбора экспертов Вооружённых сил Украины по боевым дронам.

«В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что в месте удара проходило мероприятие, замаскированное под фестиваль «Свирепые птички».

«Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде», — говорится в сообщении закрытой рассылки для участников и в приглашении, которое приводит агентство.

Ранее Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила о взрывах в Чернигове.