«Если враг попрёт, я никуда не побегу»: как работает аэроразведка 95-го полка ДНР

Они не выбирали карьеру военных, а в мирной жизни были успешны. Но они добровольно или по повестке ушли воевать и стали 95-м полком Народной милиции ДНР. Репортаж корреспондента RT — о воздушных разведчиках полка.

«Нас с трёх орудий мочили, не жалели ничего»

«Хочешь стать натуралом — два шага вперёд! Ну, скомандовал, двое вышли. Шерлок и ещё один. Сейчас воюют. Я думал, в какой-то момент они сбегут. Нет, остались и воюют», — чуть насмешливо и едко Гусар, начальник аэроразведки 95-го полка, рассказывает, как набирал бойцов.

Несмотря на свой кавалерийский позывной, Гусар усов не носит, да и разговаривает не как лихой рубака, а с интонациями дореволюционного доктора — с лёгкой снисходительностью к тем, кто не освоил искусство исцеления. И действительно, по первой и основной специальности начальник аэроразведки — врач. На военную службу он пришёл, отработав волонтёром в Мариуполе и как замначальника медслужбы полка.

Поэтому иногда перед выездом на задание он проверяет не только исправность техники и вооружения, но и аптечки бойцов, брезгливо выбрасывая то, что, по его мнению, лишь занимает лишнее место, или наоборот, добавляя необходимое.

«А лучше иметь две аптечки. Одну для себя, вторую — для другого такого же лоботряса», — наставительно говорит он расчётам дронов, сортируя жгуты, тактические турникеты и тюбики с обезболивающим.

Скоро расчёт беспилотника — сам Гусар и дончанин, бывший шахтёр Ленин, и дронобоец, тот самый Шерлок, взятый на воспитание, — будет идти быстрым шагом сквозь цепляющиеся кусты, ожидая очередного звука разрыва, чтобы упасть ничком.

После того как смолкал сухой треск посечённых деревьев, можно было двигаться дальше — не перебежкой, бежать заросли не давали, а просто проворно. Таким салютом враг отмечал, что заметил работу бойцов: огонь артиллерии по позициям ВСУ корректировался Гусаром и Лениным из небольшой посадки. Теперь неприятель пытается отомстить и разведчикам, и номерам замаскированных орудий.

Начальник аэроразведки 95-го полка Гусар (справа) и боец подразделения на позициях

RT

Чуть позже, уже в «буханке», которая будет, прыгая на кочках, нести расчёт в тыл, один из бойцов, Ленин, будет улыбаться. «Что мы можем делать неприятного противнику? Попадаем. По нашей корректировке попадают орудия. И это было не раз, и много куда попадали, и боекомплекты взрывались в посадке, и танки сгорали, и БМП», — с удовольствием перечисляет он.

«Один раз грибок был огромный, выше сосен. Нас с трёх орудий мочили, не жалели ничего, сильно им не понравилось, и это наши миномётчики», — ярость врага, несущего потери, Ленин воспринимает как боевое отличие для себя и своих товарищей и говорит об ответных обстрелах со стороны ВСУ как о свидетельстве своей отличной работы.

«Антидронщики — это то же ПВО»

«Буханка» вывезет с позиции один расчёт и заберёт другой, чтобы везти обратно — во главе с Лепсом, который называет себя в шутку аристократом. Рабочим аристократом: до СВО он трудился в заводской элите — слесарем-инструментальщиком.

Лепс шутит, что вся его жизнь связана с авиацией. Раньше он работал на Снежнянском заводе, в филиале предприятия «Мотор-Сич», которое производило двигатели для вертолётов и самолётов. А теперь не даёт летать БЛА.

«В общем-то, да, антидронщики — это та же ПВО, только в малых масштабах, — соглашается с рассказом Лепса Гусар. — Если работать серьёзно, то нужно ставить купола над определёнными зонами, как у нас и делают. Там дежурят постоянные расчёты, но иногда приходится работать и так, набегами, если надо прикрыть мобильную группу».

А в целом наставления по тактике беспилотников и борьбе с ними напишут в ходе СВО, уверен начальник аэроразведки. Хотя и существующие старые добрые регламенты забывать нельзя, добавляет он.

«Я бойцам сказал изучать общие обязанности военнослужащего, чтобы они знали, каким документом регламентируются наши с ними отношения. Так они начитались устава и ко мне приходят: «Тащкомандир, в уставе написано, что запрещено оскорблять честь и достоинство военнослужащих, а вы над нами прикалываетесь». Я им: «Так я не объясняю, я в горячке боя описываю вам вашу военно-половую ориентацию», — привычным тоном продолжает излагать Гусар своё отношение к военной теории.

Бойцы полка возвращаются с передовой

RT

Ирония иронией, а к уставу в полку относятся серьёзно, командир полка Сид регулярно напоминает подчинённым, что ни уставом, ни наставлениями пренебрегать нельзя.

Позывной Сид взял в честь национального героя Испании, кастильского рыцаря времён Реконкисты Эль Сида, который начал сражаться за свою землю за столетия до того, как всё завершилось победой; причём он взял в руки меч в момент, когда борьба казалась почти бессмысленной.

И для Сида идущая девять лет война — это отражение тех событий, которые сохранились в хрониках и эпосах как доказательство того, что сила, мужество и воинское искусство помогут взять верх над численно превосходящим и самоуверенным врагом. А до 2014-го он был таким же мирным человеком, как и Гусар, Лепс и Шерлок до СВО.

«Выставили часового, молодцы ребята»

Трясясь в уазике, на подъезде к очередной роще Сид высматривает в деревьях своих бойцов, которые на первый взгляд расслабленно отдыхают. Потом в шутку бросает водителю: «Не снижай скорости, врывайся на скаку». «Сейчас мы их будем в плен брать, — объясняет он шофёру и достаёт пистолет из кобуры. — Это же идеальные языки, связисты, со всеми кодами и шифрами…»

«А нет, выставили часового, молодцы ребята», — уже готовившийся прыгать из машины командир полка со смесью удовлетворения и досады замечает замаскировавшегося в кустах автоматчика. На этот раз наученные требовательным командиром связисты оказались на постах — хорошо замаскированные, с оружием, готовые встретить налёт диверсионно-разведывательной группы.

Шева, командир отделения, в отличие от Гусара и Сида, воевать отправился по повестке, но выбор свой сделал сам. Солдатом он стал по своей воле, но вот новомодные технические новинки вроде дронов не полюбил. Ему, как пехотинцу, любить аэроразведку не за что. Это такие, как он, бегают в виде маленьких фигурок по полю боя и траншеям на экранах.

«Не так я себе бои представлял. Думал, как в фильмах. А тут и правда как в фильмах, только снимают меня — с коптеров этих», — хохочет он, добавляя в суп порционную ветчину. Под нечастые гулкие удары снарядов о землю, прилёты он готовит ужин из того, что доставляют на передовую, — картошка, вяленая колбаса, сало, лук, чеснок, тушёнка. Несколько блюд из традиционного долгохранящегося набора.

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RT

Из-за периодически повышающего давления Шева не очень любит жару, а тем более физическую активность летом. «Если враг попрёт, я никуда не побегу, прямо тут с пулемётом лягу, до последнего патрона боезапас расстреляю, — радостно улыбается он, шинкуя лук. — Или лучше в землю закопаюсь».

Рыть грунт Шева умеет, он в этом профессионал. «Станция «Кунцевская», знаете ведь? Бывали? Да, я строил», — произносит с профессиональным достоинством названия далёкой московской географии он. Шева — метростроевец по мирной профессии. Он этим гордится, ведь мало кто в мире прокладывает тоннели и пути для подземных поездов.

Мобилизованным Шева стал, когда приехал из Москвы на отдых домой, под Донецк. «Позвонили. Собрался. Пошёл», — лаконично описывает он, как стал участником специальной военной операции.

Шева успел побывать гражданином СССР, «незалежной» Украины, Донецкой Народной Республики, а сейчас у него российский паспорт. У него сохранился военный билет той армии, которая теперь воюет против него, — в 1990-х он отбывал срочную в «збройных сылах» обретшей независимость Украины. Он видел перестройку, её результаты, развал страны, нищету «независимости», битвы олигархов, «майданы», жизнь в непризнанном государстве.

«Я не могу сказать, что меня жизнь к чему-то не готовила. Ко всему готовила. И к тому, чтобы стать солдатом, — тоже», — веселится Шева, мешая суп из тушёнки.