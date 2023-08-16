Обнаружили в ходе разведки с воздуха: в группировке ВС РФ «Днепр» заявили об ударе по десанту ВСУ

Российские военные из группировки ВС РФ «Днепр» заявили об уничтожении четырёх быстроходных плавсредств и до 20 военнослужащих ВСУ. Как рассказали в пресс-центре объединения, противника удалось обнаружить в ходе разведки с воздуха, после чего орудия гаубичного дивизиона и ударные беспилотники поразили цель. Военные из группировки «Центр» тем временем сообщили об отражении серии атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что ВС РФ в ходе разведки с воздуха выявили скопление быстроходных легкомоторных плавсредств с десантом и боекомплектом на борту в южной части острова Мелкий.

Позднее по обнаруженным силам ВСУ был нанесён удар расчётами орудий гаубичного дивизиона и операторами ударных БПЛА.

«Уничтожено четыре быстроходных плавсредства и до 20 военнослужащих ВСУ», — уточнил Кодрян.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские военные при поддержке авиации и артиллерии отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Он уточнил, что наступать на позиции ВС РФ пытались штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ.

«Всего в течение дня потери противника составили около 70 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина», — заявил Савчук.

В рамках контрбатарейной борьбы огнём самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средства ПВО сбили БПЛА типа Mugin-3. Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении штурмовые группы 6-ой общевойсковой армии овладели пятью опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе н. п. Ольшаны.

Между тем противник провёл четыре контратаки в целях восстановления утраченных позиций силами 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Все контратаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы», — уточнил Зыбинский.

В полосе обороны 1-й танковой армии штурмовые группы 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провели две атаки на позиции российских войск в районе н. п. Новосёловское.

«Противник своевременно вскрыт нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки. Все контратаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — добавил глава пресс-центра группировки «Запад».

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, 2С1 «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномёт в районах н. п. Стельмаховка и Песчаное.

Наряду с этим разведывательно-ударное отделение уничтожило при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» САУ Panzerhaubitze-2000 в районе н. п. Кучеровка. Помимо прочего, расчёты ЗРК «Тор» уничтожили четыре разведывательных беспилотника: три БПЛА типа «Фурия» и один Spectator в районе н. п. Токаревка, Таволжанка и Ольшаны.

Глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение по противнику в районе Урожайного.

В результате уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, а также поражены скопления живой силы противника.

Наряду с этим поражены силы ВСУ в районе Старомайорского. По словам Чехова, уничтожены несколько единиц автомобильной техники с боевиками.

Огнём миномётов уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Приютного. В дополнение к этому артиллерийским огнём уничтожен зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» ВСУ в Антоновке, склад боеприпасов в Константиновке, два опорных пункта националистов севернее Никольского, боевые бронированные машины с боевиками в районе Зелёного Поля, а также станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Никольского.

Помимо прочего, авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новосёлки, Старомайорского и Урожайного. Расчёты ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два беспилотника самолётного типа «Фурия» и один БПЛА типа «Валькирия».