ВСУ потеряли более 130 бойцов за ночь на Запорожском направлении
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«Только за ночь на Запорожском направлении полегли ещё 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», — сказал он.
Кроме того, по словам Балицкого, два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях на Запорожском направлении.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обратил внимание, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.