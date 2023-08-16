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ВСУ потеряли более 130 бойцов за ночь на Запорожском направлении

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Украинские войска потеряли более 130 бойцов при попытке продвижения на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
ВСУ потеряли более 130 бойцов за ночь на Запорожском направлении
  • Gettyimages.ru

«Только за ночь на Запорожском направлении полегли ещё 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», — сказал он.

Кроме того, по словам Балицкого, два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях на Запорожском направлении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обратил внимание, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.

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