Украинские войска потеряли более 130 бойцов при попытке продвижения на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Только за ночь на Запорожском направлении полегли ещё 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», — сказал он.

Кроме того, по словам Балицкого, два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях на Запорожском направлении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обратил внимание, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.