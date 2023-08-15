Рогов: Киев в Запорожской области задействовал уже две трети своих резервов
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«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — рассказал он РИА Новости.
Он отметил, что пока что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые обучались в других странах.
«Речь идёт о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — указал Рогов.
Ранее СМИ писали, что украинские военные начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для продвижения к населённому пункту Работино в Запорожской области.