Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — рассказал он РИА Новости.

Он отметил, что пока что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые обучались в других странах.

«Речь идёт о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — указал Рогов.

Ранее СМИ писали, что украинские военные начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для продвижения к населённому пункту Работино в Запорожской области.