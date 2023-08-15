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Рогов: Киев в Запорожской области задействовал уже две трети своих резервов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.
Рогов: Киев в Запорожской области задействовал уже две трети своих резервов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — рассказал он РИА Новости.

Он отметил, что пока что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые обучались в других странах.

«Речь идёт о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — указал Рогов.

Ранее СМИ писали, что украинские военные начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для продвижения к населённому пункту Работино в Запорожской области.

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