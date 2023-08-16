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Два украинских батальона отказались идти в атаку на Запорожском направлении

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Два из трёх украинских батальонов отказались идти в наступление на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Два украинских батальона отказались идти в атаку на Запорожском направлении
  • Gettyimages.ru

«Только что мне поступила информация, что два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», — сообщил он.

Балицкий уточнил, что это около 500 человек, которые «устали видеть смерть своих сослуживцев» и не хотят быть пушечным мясом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обратил внимание, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.

Он отметил, что пока незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые обучались в других странах.

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