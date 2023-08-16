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ВС России отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные отразили четыре атаки украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости Савчука.

По его словам, потери армии Украины составили примерно 70 человек.

Он добавил, что были уничтожены была уничтожена одна БМП и одна бронемашина.

14 августа Минобороны России сообщало, что российская армия отразила шесть атак и контратак украинских войск на Купянском направлении.

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