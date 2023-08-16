ВС России отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости Савчука.
По его словам, потери армии Украины составили примерно 70 человек.
Он добавил, что были уничтожены была уничтожена одна БМП и одна бронемашина.
14 августа Минобороны России сообщало, что российская армия отразила шесть атак и контратак украинских войск на Купянском направлении.