Российские военнослужащие из группировки «Юг» отразили восемь атак украинских штурмовых групп за сутки на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. По данным пресс-центра группировки, артиллеристы Южного военного округа также поразили склад ударных беспилотников ВСУ, уничтожив расчёт операторов этой техники.

Сводки группировок войск ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие ВС РФ успешно отразили ряд атак украинских войск за прошедшие сутки.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях», — рассказал он.

Наряду с этим экипажи вертолётов армейской авиации нанесли удары по противнику в районе Богдановки. В дополнение к этому экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника в районах Ягодного и Авдеевки.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила два автомобиля ВСУ в районе деревни Ивановское.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два миномёта противника в районе Приволья и расчёт гранатомёта АГС-17 вблизи Белогоровки.

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Кроме того, артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотников 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с объектом расчёт операторов комплекса БЛА.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, на Купянском направлении авиация нанесла ряд ударов по позициям ВСУ.

«Штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала две попытки подразделений ВСУ провести ротацию на передовых позициях в районе населённых пунктов Тимковка и Новомлынск. Как уточнил Зыбинский, потери противника составили до отделения живой силы.

Кроме этого, в полосе обороны 1-й танковой армии в ходе контрбатарейной борьбы огнём гаубицы Д-30 уничтожен миномёт противника в районе Кисловки. Расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил буксируемое артиллерийское орудие 2А65 «Мста-Б» в районе Песчаного.

Работа подразделений ВДВ в зоне СВО

Командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным Метис заявил РИА Новости, что группа из десяти российских разведчиков ВДВ ликвидировала до 60 украинских военнослужащих, а также около 20 единиц военной техники противника.

По словам бойца, во время продвижения подразделения российские военные обнаружили большое количество противника, оценили обстановку и решили принять бой.

«Приняли стрелковый бой (без применения артиллерии), уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника», — цитирует его РИА Новости.

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Он отметил, что в тот момент в его подразделении насчитывалось десять человек. Боец добавил, что среди ликвидированных украинцев была женщина из миномётного расчёта.

За успешное проведение операции Метис получил звезду Героя России, а остальные российские военные были удостоены орденов Мужества и медалей «За отвагу».

Пресечение попытки ВСУ форсировать Днепр

Кроме того, соединения группировки «Днепр» на Херсонском направлении пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По данным собеседника агентства, в результате уничтожены три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВСУ, две гаубицы М777, расчёты и боекомплекты к ним.

Кроме того, в островной зоне уничтожены два миномёта калибра 120 мм с расчётами, на Каховском направлении поражены две позиции ВСУ около Дудчан и Саблуковки.