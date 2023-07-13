Группировка «Юг» отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения группировки отразили восемь атак штурмовых групп противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Об этом информирует ТАСС.

Астафьев отметил, что экипажи вертолётов армейской авиации нанесли по противнику удары с воздуха в районе Богдановки.

«Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника в районах Ягодного и Авдеевки», — говорится в сообщении.

Ранее в зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК «Корнет».

Также в МО России заявили об отражении 30 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении.