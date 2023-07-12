«Уничтожены до 335 украинских военнослужащих»: в МО РФ заявили об отражении 30 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении

За минувшие сутки российские военные отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате противник потерял до 335 человек, один танк, две боевые бронированные машины и две артиллерийские установки. Наряду с этим силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а ВКС РФ сбили украинский вертолёт Ми-24.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают противостоять попыткам Вооружённых сил Украины наступать на ряде направлений СВО. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки войск «Юг», а также ударам авиации и артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населённых пунктов Золотарёвка (ЛНР), Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Весёлое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское (ДНР).

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки (ДНР).

«В ходе боевых действий уничтожены до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также буксируемая гаубица FH70 производства Великобритании», — сказал Конашенков.

На Южно-Донецком направлении благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Восток», ударам авиации и артиллерии отражена атака формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении н. п. Старомайорское (ДНР), а также пресечена разведка боем противника в районе Угледара (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Сторожевое, Макаровка (ДНР) и Приютное (Запорожская область) поражены живая сила и техника ВСУ. Наряду с этим в районе н. п. Сладкое (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным МО РФ, на Запорожском направлении отражены две атаки противника в районе н. п. Работино. Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила противника в районах н. п. Марфополь, Работино и Луговское (Запорожская область).

Противник потерял за сутки на этих направлениях свыше 240 военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортёра, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12 июля 2023)

Также в районе н. п. Малая Токмачка (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении за счёт работы подразделений группировки войск «Центр», а также ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки противника силами до мотопехотного взвода каждая, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР) и Кармазиновка (ЛНР). Деятельность украинской ДРГ пресечена в районе н. п. Терны (ДНР).

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Кроме того, поражена живая сила противника в районах н. п. Невское, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

За сутки в этом секторе уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск, авиация и артиллерия отразили три атаки противника около н. п. Новосёловское (ЛНР). В районах н. п. Молчаново, Новомлынск, Ивановка (Харьковская область) и Артёмовка (ЛНР) поражены живая сила и техника ВСУ. За сутки уничтожены до 40 украинских военных, два танка, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжили разведывательно-поисковую деятельность на островах в районе Антоновского моста. В течение суток уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две артиллерийские системы М777 производства США.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 107 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Волчанск (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Кроме того, в районах н. п. Малодолинское и Черноморск (Одесская область) уничтожены склады топлива для украинской военной техники.

В районе населённого пункта Ямполь (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.

Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины в районе н. п. Черевковка (ДНР).

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и уничтожили 15 украинских беспилотников.