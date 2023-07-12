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Боец с позывным Тишина рассказал о попытках противника бить по операторам БПЛА

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Боец с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице о попытках противника бить по операторам беспилотников.
Боец с позывным Тишина рассказал о попытках противника бить по операторам БПЛА
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В сюжете военкора рассказывается, что Тишина перехватил вражеский беспилотник антидроновым ружьём, а затем с помощью БПЛА вскрыл позиции ВСУ и ранил противника.

Отмечается, что ночью ориентироваться в пространстве при управлении дроном крайне сложно. Однако российский боец не только провёл разведку, но и сбросил гранату на вражескую пехоту.

«У некоторых складывается такое впечатление, что командиры или операторы БПЛА... находятся типа в безопасности», — рассказал Тишина, уточнив, что на деле враг почти сразу пытается наносить удар в ответ.

После того, как российский боец отработал по позициям украинской армии, здание с российскими военными было обстреляно ВСУ из пушки M119.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», командир взвода российских разведчиков с позывным Острог рассказал, как правильно действовать в ходе вылазок.

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