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ПВО России за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников

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Системы противовоздушной обороны России за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow британского производства и 15 беспилотников Вооружённых сил Украины.
ПВО России за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники ВСУ сбиты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее российские средства ПВО в Херсонской области сбили два самолёта ВСУ Су-25.

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