ПВО России за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны России за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow британского производства и 15 беспилотников Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники ВСУ сбиты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее российские средства ПВО в Херсонской области сбили два самолёта ВСУ Су-25.
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