РИА Новости: в зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»

Комплекс дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет» впервые успешно применили в бою в зоне СВО.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя команды разработчиков-энтузиастов комплекса.

«Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.

Также поступала информация, что малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России.