РИА Новости: в зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя команды разработчиков-энтузиастов комплекса.
«Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.
Также поступала информация, что малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России.