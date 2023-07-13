«Ростех»: самоходный миномёт «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания
Кроме того, Оздоев сообщил, что в ЦНИИ «Буревестник» также была создана самоходная артиллерийская установка «Мальва» на колёсных шасси.
«Обе машины прошли испытания и в скорой перспективе начнут поставляться в войска», — сказал индустриальный директор.
Ранее сообщалось, что ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.
Также поступила информация, что Курганмашзавод досрочно предоставил Минобороны России партию БМП-3.