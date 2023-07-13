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«Ростех»: самоходный миномёт «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания

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Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил в интервью ТАСС, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.

Кроме того, Оздоев сообщил, что в ЦНИИ «Буревестник» также была создана самоходная артиллерийская установка «Мальва» на колёсных шасси. 

«Обе машины прошли испытания и в скорой перспективе начнут поставляться в войска», — сказал индустриальный директор.

Ранее сообщалось, что ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.

Также поступила информация, что Курганмашзавод досрочно предоставил Минобороны России партию БМП-3.

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