Малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России
- РИА Новости
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«Сегодня... состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъёма на нём Андреевского военно-морского флага», — говорится в заявлении.
Отмечается, что церемонией руководил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Корабль «Циклон» оснащён пусковой установкой для ракет «Калибр» и новейшими системами ПВО.
Ранее стало известно, что на территории завода имени Горького в Зеленодольске прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча».