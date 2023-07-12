Малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России

Малый ракетный корабль «Циклон» принят в состав ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

РИА Новости

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«Сегодня... состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъёма на нём Андреевского военно-морского флага», — говорится в заявлении. Отмечается, что церемонией руководил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Корабль «Циклон» оснащён пусковой установкой для ракет «Калибр» и новейшими системами ПВО. Ранее стало известно, что на территории завода имени Горького в Зеленодольске прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча».