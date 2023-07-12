Узнать больше

Малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России

Короткая ссылка
Малый ракетный корабль «Циклон» принят в состав ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Сегодня... состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъёма на нём Андреевского военно-морского флага», — говорится в заявлении.

Отмечается, что церемонией руководил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Корабль «Циклон» оснащён пусковой установкой для ракет «Калибр» и новейшими системами ПВО.

Ранее стало известно, что на территории завода имени Горького в Зеленодольске прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить