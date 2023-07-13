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Марочко: ВС России взяли под огневой контроль участок трассы на Купянском направлении

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Меловое на Купянском направлении.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«В ходе манёвренной обороны и успешных контратакующих действий ВС России в районе населённого пункта Новосёловское под огневой контроль взят участок трассы Н-26», — заявил Марочко.

По его словам, до этого ВСУ использовали данный участок трассы как для эвакуации раненых, так и для снабжения.

Ранее Марочко сообщил, что украинские власти направили отдельные группы иностранных наёмников на Купянское направление.

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