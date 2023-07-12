Марочко: Украина направила спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление
- AP
- © Michal Dyjuk
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наёмников», — сказал собеседник агентства.
По словам Марочко, большую часть наёмников составляют инженерно-сапёрные подразделения.
Кроме того, добавил он, по предварительным данным, на Купянское направление также перебросили специалистов в области диверсионно-разведывательной деятельности.
По данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран.