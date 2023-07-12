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Марочко: Украина направила спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские власти направили отдельные группы иностранных наёмников на Купянское направление.
Марочко: Украина направила спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наёмников», — сказал собеседник агентства.

По словам Марочко, большую часть наёмников составляют инженерно-сапёрные подразделения.

Кроме того, добавил он, по предварительным данным, на Купянское направление также перебросили специалистов в области диверсионно-разведывательной деятельности.

По данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран.

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