Российские войска добились успехов в ходе боевых действий в Харьковской области. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВС РФ за несколько суток «значительно продвинулись» в направлении Купянска. Также был освобождён ряд восточных территорий региона. Накануне в Минобороны РФ сообщали об уничтожении на этом направлении более 65 украинских боевиков, одной БМП и двух автомобилей.

Вооружённые Силы РФ существенно продвинулись в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск. Также освобождён ряд восточных территорий Харьковской области», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, подобный успех российских войск заставляет киевский режим эвакуировать госучреждения из Харьковской области, бизнесмены с проукраинской позицией, в свою очередь, «сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину».

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Купянском направлении успешно отражены атаки ВСУ и пресечена деятельность украинских ДРГ. При этом авиация и артиллерия Западной группировки войск уничтожила более 65 украинских боевиков, боевую машину пехоты и два автомобиля.

Николаев

Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными дальнобойными ракетами в Николаеве, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Этими ракетами вооружали украинские самолёты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», — цитирует его РИА Новости.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в районах Николаева и Краматорска уничтожены склады боеприпасов украинской объединённой группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.

Огонь «Терминатора»

Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» Южной группировки войск ночью выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой (ДНР).

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — RT). Расход был 400 снарядов», — сказал командир экипажа в разговоре с РИА Новости.

По его словам, огневое поражение производилось ночью, поскольку в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели.

БМПТ «Терминатор» оснащён двумя 30-мм пушками, четырьмя противотанковыми ракетными комплексами «Атака», двумя автоматическими гранатомётами АГС-17Д и 7,62-мм пулемётом. Как утверждают специалисты «Уралвагонзавода», по своей боевой эффективности один «Терминатор» способен заменить два БМП и мотострелковый взвод.

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«Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в два раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП», — говорится на сайте УВЗ.

«Наращивание Западом поставок ничего не изменит»

Бывший советник главы Пентагона в администрации бывшего президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал Запад и киевский режим к переговорам с Россией.

«Наращивание поставок ничего не изменит, слишком поздно, всё кончено», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, многие западные страны находятся в отчаянии из-за украинского конфликта. Он также раскритиковал Вашингтон за намерение поставить Киеву кассетные боеприпасы.

«Я думаю, эти боеприпасы несут в себе больше вреда, чем пользы. Не думаю, что они как-то помогут украинцам», — цитирует его ТАСС.

Накануне в посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что США готовы руками украинцев уничтожать всё живое вдали от собственных границ и фактически признались в совершении военных преступлений на Украине.