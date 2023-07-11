РИА Новости: ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве

Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными дальнобойными ракетами в Николаеве, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражён склад с дальнобойными ракетами западного производства», — цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, данными ракетами вооружали самолёты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

Согласно сообщениям местных жителей, даже спустя 12 часов пожарные машины выдвигались в сторону военной части.

Ранее российские войска нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины в Запорожской области.