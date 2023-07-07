ВСУ потеряли свыше 420 военных убитыми и ранеными: в МО РФ заявили об отражении десяти атак на Донецком направлении

ВСУ за минувшие сутки продолжали безуспешные попытки наступления на ряде направлений в зоне СВО, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» отразили десять атак. В результате ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих убитыми и ранеными. Четыре атаки отражено на Краснолиманском направлении, две — на Южно-Донецком. Силы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области.

В Минобороны России заявили, что в течение суток украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Донецком направлении благодаря действиям обороняющихся подразделений группировки «Юг» успешно отражено десять атак противника в районе расположенных в ДНР населённых пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное.

ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр», а также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

Отражено четыре атаки противника в районе н. п. Новоегоровка, Нововодяное (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Наряду с этим в районе Червоной Дибровы (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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По данным МО РФ, в этом секторе уничтожены до 95 военнослужащих ВСУ, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе Урожайного (ДНР). Кроме того, пресечена активность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе н. п. Приютное (Запорожская область).

На Запорожском направлении поражено скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского (Запорожская область).

Уточняется, что противник потерял на данных направлениях за сутки свыше 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку AF-90 производства Великобритании.

Кроме того, в районе Орехова (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику противника в районе н. п. Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка (Харьковская область). Кроме того, в районе Новосёловского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным МО РФ, уничтожены более 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в течение суток противник потерял до 80 военных, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 114 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе н. п. Одаровка (Запорожская область). Кроме того, за сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожено 13 украинских беспилотников.

Изучение обломков ракеты Storm Shadow

Военная хроника ранее рассказала о перспективах изучения ключевых узлов британской ракеты Storm Shadow, сбитой российскими военными.

Известно, что, кроме корпуса, уцелели элементы двигателя крылатой ракеты. По имеющейся информации, системы управления двигателем не были повреждены или были повреждены минимально.

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При падении также уцелели система забора воздуха, топливная система и насосы. Как полагают авторы Военной хроники, изучение этих элементов позволит доработать или пересмотреть конструкцию отечественных крылатых ракет.

Отмечается, что особый интерес представляют блок управления полётом, блок коррекции со спутниковой и инерциальной навигацией, инфракрасный датчик для коррекции параметров цели перед попаданием, а также сенсоры отделения ракеты от самолёта-носителя.

Самым важным элементом ракеты при этом является лидирующий кумулятивный заряд комбинированной боевой части BROACH (The Bomb Royal Ordnance Augmented Charge), который, как пишет Военная хроника, тоже сохранился.

Сообщается, что изучение обломков крылатой ракеты позволит выявить особенности западного ракетостроения и сэкономит российским разработчикам массу времени на испытаниях решений в области тактического вооружения.