Открыли огонь после отказа боевиков сдаться: в МО РФ рассказали об уничтожении превосходящих сил ВСУ штурмовиками ЦВО

Группа военных из штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромила превосходящее по численности подразделение ВСУ, взяв пять боевиков в плен. По данным Минобороны РФ, российские военные предложили противнику сдаться. После отказа боевиков российские военнослужащие открыли огонь. За свою работу они получили награды, в том числе орден Мужества и медали «За отвагу».

В ходе выполнения задач на Краснолиманском направлении шесть военнослужащих из состава штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, штурмовики выполняли боевую задачу, в ходе которой требовалось пробраться под огнём противника к позициям ВС РФ, чтобы доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы.

Позднее штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение ВСУ, обороняющее опорный пункт. Из сообщения МО РФ следует, что российские военнослужащие рассредоточились, заняли оборону и предложили противнику сдаться.

«После отказа украинских боевиков сдаться российские штурмовики открыли огонь. Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили на позиции своего отряда», — рассказали в ведомстве.

Командира группы наградили орденом Мужества, остальные военнослужащие-штурмовики получили медали «За отвагу».

Как уточнил член штурмового отряда с позывным Камаз, им поступила задача доставить боеприпасы другим военнослужащим.

«Несколько часов шли бои. Поступила задача доставить боекомплект, поддержать наших патронами, гранатами», — пояснил он. По его словам, эти события происходили в условиях крайне ограниченной видимости.

Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных

Военный также рассказал, что должен был показать группе закрепления дорогу до опорного пункта. Не доходя около 50—60 м до пункта назначения, российские военные встретили группу людей.

После разговора с ними военные пришли к выводу, что это противник. По словам Камаза, часть украинских военных удалось обезоружить, однако другая часть группы попыталась оказать сопротивление.

«Их командир хотел подорвать себя и нас. Было применено табельное оружие. Соответственно, тройку эту уничтожили, так как она представляла опасность для нашей группы», — рассказал военный.

По его словам, одного раненого и ещё четырёх бойцов ВСУ взяли в плен. Он уточнил, что изначальные задачи по доставке боекомплекта были выполнены.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что по позициям ВСУ нанесена серия ударов авиацией на Купянском направлении.

«Армейская и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

Кроме того, Зыбинский рассказал, что в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населённого пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию.

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«Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» был уничтожен бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом», — заявил военный.

Помимо прочего, в ходе разведывательно-поисковых действий группа специального назначения в районе н. п. Кондрашовка барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Сватовском направлении поражены живая сила и техника 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества авиация и артиллерия группировки «Центр» уничтожили боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и два пикапа.

По словам Савчука, значительные потери понесли 21-я и 42-я механизированные бригады украинских войск.

Кроме того, в районе н. п. Червоная Диброва, Торское и Невское авиация группировки нанесла 12 ударов по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации, складу боеприпасов, а также по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Наряду с этим экипажи тяжёлой огнемётной системы уничтожили четыре опорных пункта ВСУ.