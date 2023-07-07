Узнать больше

Авиация группировки «Запад» нанесла восемь ударов по украинским объектам

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация группировки нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт о пунктах временной дислокации, скоплении живой силы, вооружении и военной технике украинских военных.

Также в районе населённого пункта Берестовое огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» был уничтожен бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом.

Ранее штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО.

6 июля в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункты управления трёх украинских бригад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить