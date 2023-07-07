Авиация группировки «Запад» нанесла восемь ударов по украинским объектам
Об этом информирует РИА Новости.
Речь идёт о пунктах временной дислокации, скоплении живой силы, вооружении и военной технике украинских военных.
Также в районе населённого пункта Берестовое огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» был уничтожен бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом.
Ранее штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО.
6 июля в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункты управления трёх украинских бригад.